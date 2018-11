Risultati Bundesliga, il Monchengladbach esagera in casa del Brema: Dusseldorf annichilisce l’Hertha

Giornata spettacolare in Germania con il meglio del campionato

Una giornata ricca di gol e di emozioni quella andata in scena oggi per quanto riguarda la Bundesliga, con Il Monchengladbach che ha trionfato sul campo del Brema con un netto 3-1 e il Dusseldorf che addirittura ha realizzato un poker contro l’Hertha Berlino. Risultati importanti che ci fanno prendere atto di un campionato che con il passare del tempo sta diventando sempre più competitivo, nonostante il Bayern sia sempre un passo avanti a tutte le altre. Ecco i risultati della giornata odierna in attesa dei bavaresi.

RISULTATI BUNDESLIGA

Brema-Monchengladbach 1-3

Dusseldorf-Hertha 4-1

Friburgo-Magonza 1-3

Hoffenheim-Augusta 2-1

Norimberga-Stoccarda 0-2