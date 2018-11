Il momento di Javier Pastore sta facendo parecchio discutere, in casa Roma. Questo il punto fatto dal tecnico Eusebio Di Francesco sul Flaco: “Domani non sarà convocato, ha avuto un nuovo piccolo fastidio e io da lui voglio continuità. Domani non lo porterò, cercherò di recuperarlo per la prossima. Quando sarà al meglio sarà sicuramente un giocatore importante per noi”.