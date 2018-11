Atalanta, Djimsiti fiero del successo contro l’Inter: “L’avversario era molto forte”

Il difensore dell’Atalanta Berat Djimsiti ha commentato il successo contro l’Inter ai microfoni del canale ufficiale della società: “Sono felice della vittoria perchè era importante per la nostra strada. L’avversario era molto forte. Sono felice per il primo gol in A ma soprattutto per la vittoria. Io dovevo sempre andare sul secondo palo, ci penserò sempre. Cercavo sempre di trovare il gol anche quando ero in prestito a Benevento ma non ci sono mai riuscito”.