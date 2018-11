Premier League, i quotidiani inglesi annunciano il derby di Manchester: Guardiola e Mourinho sotto pressione

E’ il giorno del derby di Manchester, tra City e United. In Inghilterra se ne parla molto, ma senza esagerare. Nonostante Pep Guardiola che mette tutti “sotto pressione”, come titola il Sunday Star dopo le parole in conferenza del manager spagnolo. Per il Telegraph il botta e risposta con José Mourinho fa parte di un “gioco di testa”, un aspetto psicologico che non sottovaluta nessuna delle due parti. Sul Daily Express trovano ancora spazio le parole di Guardiola nella presentazione della sfida, ma l’accento è posto sulla difesa a Raheem Sterling: “Pep distrugge gli accusatori di Sterling”, si legge nel taglio alto del quotidiano. Il derby di Manchester si gioca prima sui quotidiani, alle 17.30 anche in campo.