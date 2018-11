Roma, El Shaarawy gioisce per il successo odierno: “Servivano risposte e conferme”

Dopo il successo netto sulla Sampdoria, l’attaccante giallorosso Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Roma TV: Il gol? Molto bello, sono contento, ma più contento per la squadra, serviva dare una risposta. Bellissima prestazione. Gara che ci può rilanciare? Sicuramente, la qualificazione Champions ci spetta – evidenzia Vocegiallorossa.it -. Dobbiamo cercare di dare continuità non solo di prestazioni, ma soprattutto durante la partita. Oggi lo abbiamo fatto e dobbiamo continuare così. Nazionale? Penso che il campo debba parlare, ovviamente sono dispiaciuto di non esser stato chiamato. Più di così è difficile fare (ride, ndr). Continuità? Sì, devo essere più convinto, soprattutto all’interno della partita, devo trovare più coraggio. Oggi l’ho fatto, sono stati più propositivo nell’1 vs 1, in precedenza mi era mancato”.