“Da quando Baggio non gioca più”. L’ex numero 10 al concerto di Cremonini

“Da quando Baggio non gioca più, non è più domenica”, cantava Cesare Cremonini. Ora l’ex attaccante di Fiorentina, Juventus, Milan, Inter e Nazionale, che ha giocato anche al Bologna nella stagione 1997-98, ha deciso di essere presente al concerto tenuto ieri a Padova dell’ex leader dei Lunapop. Proprio Cremonini, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto prima dell’evento in cui c’è l’ex numero 10 felsineo che gli regala una maglia con tanto di dedica e autografo. “La magia delle canzoni, la poesia dello sport, l’umanità dei veri campioni, la fantasia dei numeri 10. Grazie Robi”, ha scritto Creminini.