Italia-Portogallo, Mario Rui: “Andiamo a San Siro per vincere”

“Sarà una partita speciale per me, sono in Italia da diversi anni e giocherò contro molti compagni di squadra”. Così il terzino portoghese del Napoli Mario Rui parla dal ritiro della nazionale lusitana a due giorni dalla sfida contro gli Azzurri di Roberto Mancini a San Siro: “L’Italia è cresciuta e basta vedere gli ultimi risultati. Ha migliorato il modo di giocare ed è in buona forma – le parole riportate da SportMediaset – ma noi vogliamo continuare quello che abbiamo fatto, cioè giocare bene e vincere le partite”. Al Portogallo basta un pareggio a San Siro per conquistare un posto alle Final Four della Nations League, ma Mario Rui punta ai tre punti: “Il nostro obiettivo sono sempre stati i tre punti, proveremo a vincere per chiudere il discorso primo posto”.