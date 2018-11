Juventus, Dybala rifiuta le sirene dello United: “Voglio vincere tutto qui”

Lunga intervista concessa ai taccuini del ‘Daily Mirror’ da Paulo Dybala, attaccante della Juventus che ha fatto il punto sulla sua avventura bianconera e non solo: “Indossare la maglia numero 10 è un sogno. E’ una grande responsabilità, una decisione della società che mi rende orgoglioso. Futuro al Manchester United? Non sto pensando al mercato in questo momento, ora sono molto contento alla Juventus e l’obiettivo è vincere tutti i titoli qui”.

Sull’obiettivo Champions League: “E’ vero che quest’anno, vista dall’esterno, la Champions League sembri un’ossessione per noi, ma l’attenzione è come sempre rivolta anche sullo Scudetto. Quest’anno avremo una grande occasione per vincere la coppa dalle grandi orecchie. Ronaldo ci offrirà una ulteriore opzione, è un grande calciatore e stiamo giocando davvero bene”.

Su Cristiano Ronaldo: “Sono davvero felice con lui, penso che insieme stiamo facendo bene e insieme abbiamo segnato anche gol importanti. E’ arrivato a Torino solo da poco, ma tutti lo conoscevamo già da prima: sappiamo come lavora e sono convinto che insieme faremo molto bene”.