Juventus, i grandi miglioramenti di De Sciglio: ottimo minutaggio per il terzino

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato in esclusiva Giovanni Branchini, agente tra gli altri di Mattia De Sciglio per analizzare le prime partite con la maglia della Juventus disputate fin qui. Queste alcune battute: “Il minutaggio concesso fin qui è eccezionale, è andato oltre le più rosee aspettative considerato il grande lavoro del ragazzo per recuperare dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Grazie a Dio è andato tutto bene. Siamo estremamente soddisfatti del suo utilizzo, gestisco il ragazzo insieme a Donato Orgnoni e ci tengo a sottolinearlo perché egli ricopre un ruolo davvero fondamentale. Il vero obiettivo di Mattia è quello di essere importante per la squadra ed ora lo sta iniziando a fare nella maniera corretta. Gioca all’interno di una squadra molto competitiva in ogni reparto che aspira a vincer tutto. La competizione con Joao Cancelo? Io non considero Mattia secondo a nessuno come qualità intrinseche, come esperienza e come classe. Quando giochi in un gruppo estremamente competitivo con grandi esigenze tecniche, ci sono dei momenti in cui l’importante è essere determinanti nell’economia della squadra. Lui sta dimostrando di poter raggiungere un proprio ruolo e una propria importanza. La Juventus, per quanto riguarda i terzini, possiede giocatori diversi tra di loro ma estremamente complementari e questo è un fattore positivo per la loro crescita. E Spinazzola, quando rientrerà a pieno regime, sarà addirittura una quarta tipologia di calciatore ancora differente che si adatterà negli schemi dell’allenatore. Questo esalta le caratteristiche di Allegri, è molto bravo ad esaltare le qualità di tutti. Nessuno escluso”.