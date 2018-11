Manchester United, Rojo non trova più posto: pronto l’assalto del Wolverhampton

Nuovi obiettivi in vista per il giocatore

Che fine ha fatto Marcos Rojo? Il difensore argentino è reduce da un lungo infortunio e al Manchester United non riesce a trovare spazio per tornare a giocare con una certa regolarità. Per questo il Birmingham Mail scrive che il Wolverhampton pensa all’ex Sporting Lisbona, che sarebbe disposto ad approdare ai Wanderers a gennaio. Il calciatore di La Plata, in questa stagione, ha giocato appena pochi minuti con la formazione giovanile dei red devils.