Siviglia, forte desiderio nei confronti di Miranda

Il giocatore potrebbe sbarcare in Spagna nel prossimo calciomercato

Joao Miranda, difensore centrale in forza all’Inter, sembra essere un obiettivo di mercato del Siviglia, che vuole rinforzare la difesa già a gennaio. Spalletti, però, difficilmente si priverà del brasiliano, così gli andalusi si stanno guardando intorno. Il primo nome sulla lista, secondo El Desmarque, è quello di Fernando Calero del Valladolid, classe 1995 che non si muoverà per meno di 10 milioni di euro.