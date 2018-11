Rinnovo in stand by per Christian Eriksen al Tottenham. Il giocatore, che attualmente guadagna 70mila sterline a settimana, vorrebbe avvicinarsi alle stelle del club, ovvero a Kane e Dele Alli, ma gli Spurs non hanno ancora proposto un ingaggio all’altezza delle sue ambizioni. Difficile che il nuovo accordo possa arrivare prima del nuovo anno. A riportarlo è il Times.