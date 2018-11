Amichevoli, la Spagna supera la Bosnia grazie ad un gol di Mendez

Si è conclusa da qualche minuto l’amichevole internazionale che metteva di fronte a Las Palmas i padroni di casa della Spagna e la Bosnia. Dopo un primo tempo terminato senza reti, nella ripresa è arrivato il gol che ha deciso la partita. A segnarlo è stato il subentrate Brais Mendez, e per gli ospiti non c’è stato più nulla da fare: al triplice fischio il risultato diceva 1-0 per le Furie Rosse.