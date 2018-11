Chiellini e i giovani della Nazionale: “Un piacere poterli aiutare”

Durante l’intervento a Che tempo che fa, il difensore azzurro Giorgio Chiellini ha anche parlato dell’accoglienza da riservare ai giocatori più giovani convocati, ripercorrendo in qualche modo poi le sue tappe nell’Italia: “Quando entrai io a 20 anni c’era tanto imbarazzo. Cerco di stemperare la tensione e farli sentire parte del gruppo nonostante la differenza d’età. Per me è un piacere poterli aiutare, si pongono bene ed è un piacere vederli crescere. Anche io ho provato le loro stesse emozioni. A Messina, 14 anni fa con la Finlandia… Avevo più capelli e la faccia più pulita ma è stato un bel percorso”.