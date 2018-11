Psg, Mbappè parla dei diverbi tra Neymar e Cavani: “Tra loro va tutto bene”

Alla vigilia dell’amichevole contro l’Uruguay, Kylian Mbappè ha parlato in conferenza stampa del litigio tra Neymar e Cavani: “Ho mandato un Whatsapp a Neymar con il video del fallo di Cavani su di lui, stava ridendo. Non è niente, è un scontro di gioco, difendono il loro paese hanno ragione. Questo non impedirà loro di avere grandi abbracci al PSG e segnare gol insieme”.