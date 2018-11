Risultati Nations League, Grecia sconfitta davanti al suo pubblico: l’Ungheria supera la Finlandia

Nella serata di Nations League, brutta sconfitta subita dalla Grecia che √® stata battuta 1-0 in casa dall’Estonia perdendo la possibilit√† di scalzare la Finlandia in testa alla classifica del Gruppo 2 di League C. Decisivo l’autogol di Lambropoulos . Si salva invece la Finlandia pur perdendo in casa dell’Ungheria per 2-0 per i gol di Szalai e Nagy arrivati nel primo tempo.

NATIONS LEAGUE – RISULTATI

Inghilterra-Croazia 2-1

Irlanda del Nord-Austria 1-2

Moldova-Lussemburgo 1-1

San Marino-Bielorussia 0-2

ORE 20.45

Ungheria-Finlandia 2-0

Svizzera-Belgio 5-2

Grecia-Estonia 0-1