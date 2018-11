Partita decisiva per la promozione

Di seguito le formazioni ufficiali di Scozia-Israele, partita decisiva per la promozione. Siamo nel gruppo 1 di Lega C:

SCOZIA (4-2-3-1): A. McGregor; Paterson, Bates, McKenna, Robertson; C. McGregor, Armstrong; Forrest, Christie, Fraser; Fletcher. All. McLeish.

ISRAELE (5-3-2): Harush; Dasa, Yeini, Taha, Ben Harush, Twatha; Peretz, Natcho, Kayal; Dabbur, Zahavi. All. Herzog.