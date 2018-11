Real Madrid, Neymar non è più un obiettivo di Florentino Perez

In Spagna il nome del brasiliano non è più visto di buon occhio dopo l'addio al Barcellona

Il Real Madrid ha rinunciato all’idea di ingaggiare Neymar, secondo l’emittente Cadena COPE. Il presidente Florentino Perez avrebbe deciso di rinunciare al brasiliano per due motivi: il suo nome non piace ai tifosi del Bernabeu e soprattutto non sarebbero piaciuti i modi e le polemiche sul suo addio al Barcellona. Per questo, in vista della prossima estate, i Blancos si concentreranno su altri obiettivi, su tutti il compagno di Neymar Kylian Mbappé.