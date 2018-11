Allegri: “Barcellona favorito per la Champions. Ma spero di sbagliarmi”

Barcellona favorito per la vittoria finale in Champions League. È questo il pensiero di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida contro il Valencia: “Le valutazioni non si fanno solo per quello che si fa ora. Sono secondi in classifica, un anno fa dissi che il Real era il favorito. Troppo facile vedere il City o la Juve. Dietro al Barcellona ci siamo anche noi, che abbiamo la voglia di provarci. Spero di sbagliarmi”.