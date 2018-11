Maradona: “River deve pagare. CONMEBOL proclami campione il Boca”

Non potevano mancare le dichiarazioni dell'ex Pibe in questi giorni di polemiche

Non poteva mancare il commento di Diego Armando Maradona sui fatti del Monumental e l’assalto dei tifosi del River Plate al pullman del Boca Juniors. Queste le sue parole su Instagram: “Mi aspetto che la CONMEBOL decida in maniera seria e proclami campione della Libertadores il Boca Juniors. Al di là dell’amore che provo per il club, c’è un regolamento da rispettare. Le sanzioni sono chiare… A me piace vincere sul campo, ma quando non si rispettano le regole devono esserci delle sanzioni. E questa sanzione per il River sarebbe dare la vittoria al Boca”.