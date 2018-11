Acronis diventa partner ufficiale del Manchester City Football Club per il backup e l’archiviazione dei dati

Collaborando con Acronis, i campioni in carica della Premier League inglese saranno in grado di ottimizzare significativamente la gestione dei dati

Acronis, leader mondiale nel campo della protezione informatica e delle soluzioni cloud ibride, ha annunciato una partnership tecnologica globale con il Manchester City Football Club. Come parte della partnership, Acronis aiuterà il Club a migliorare e sviluppare le sue capacità di backup e archiviazione dei dati.

Nel calcio di alto livello, le squadre fanno affidamento sui dati per rivedere le proprie prestazioni e analizzare gli avversari. Lo sviluppo di un piano di gioco vincente implica un’analisi meticolosa di molti elementi chiave, tra cui passaggi, tocchi, obiettivi, mappe di calore dei giocatori e molto altro ancora, che vengono studiati prima, durante e dopo ogni partita al fine di ottenere quel vantaggio vitale nei confronti degli avversari.

Collaborando con Acronis, i campioni in carica della Premier League inglese saranno in grado di ottimizzare significativamente la gestione dei dati. Il fatto che tutti i dati, le applicazioni e i sistemi siano supportati in modo efficiente e pronti per essere ripristinati, aprirà nuove opportunità per ciò che può essere fatto con tutti i dati disponibili, aiutando il club a raggiungere nuovi obiettivi.

“Al più alto livello di concorrenza, i dati sono una risorsa fondamentale. La tecnologia di Acronis è perfettamente adatta per l’ambiente ad alta pressione e ad alta intensità digitale. Siamo orgogliosi di collaborare con questo fantastico club e attendo con ansia i nostri progetti comuni in futuro. Siamo fiduciosi che questa partnership andrà a vantaggio del Manchester City, di Acronis e di tutti i nostri partner e clienti”, ha dichiarato John Zanni, Presidente di Acronis.

La tecnologia, in particolare quella relativa ai dati, è sempre più importante per i team in questa era digitale in continua evoluzione. Tanto che, durante i giorni precedenti alle partite importanti, i dati sono disponibili tramite iPad nello spogliatoio del Manchester City in modo che i giocatori possano rivedere lo “storico” con i loro allenatori e apportare modifiche all’ultimo minuto al piano partita. È inoltre fondamentale che il team analizzi i dati nelle loro analisi post-partita.

Damian Willoughby, Senior Vice President of Partnership presso City Football Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa nuova partnership con Acronis. Una squadra di calcio come il Manchester City ha un enorme volume di dati che copre tutto, dai nostri giocatori e fan alla gestione quotidiana della nostra attività – e siamo entusiasti di sfruttare l’esperienza di Acronis per migliorare le nostre funzioni di archiviazione e backup dei dati. Acronis condivide la passione del City per l’innovazione e l’utilizzo delle ultime tecnologie e non vediamo l’ora di lavorare con loro mentre la nostra partnership progredisce.”

Acronis Foundation

Nell’ambito dell’accordo di partnership, il Manchester City esplorerà le modalità per lavorare con la Acronis Foundation. La fondazione fornisce un’istruzione equa in tutto il mondo attraverso la costruzione di scuole nei paesi in via di sviluppo. Creata in onore del quindicesimo anniversario di Acronis e sul principio fondante della società secondo cui tutti i mali sono causati da una conoscenza insufficiente, la Fondazione sostiene iniziative volte a stimolare l’istruzione per acquisire e proteggere la conoscenza in tutto il mondo. Ulteriori dettagli su come Manchester City e Acronis Foundation lavoreranno insieme saranno annunciati nel corso dello sviluppo della partnership.