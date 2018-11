Champions League, gruppo E: al Bayern basta un punto, all’Ajax vincere

Dieci punti in quattro giornate, al Bayern Monaco di Kovac basterà pareggiare questa sera in casa contro il Benfica per ottenere il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Al contrario, la squadra lusitana per restare in corsa dovrà necessariamente conquistare la vittoria a Monaco di Baviera.

L’altra sfida di giornata è quella che andrà in scena ad Atene tra AEK e Ajax. Già eliminati, i greci restano in corsa solo per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Europa League. Ai lancieri, invece, una vittoria garantirebbe la qualificazione al turno successivo di Champions con 90 minuti d’anticipo.

Il programma di oggi

18.55 – AEK Atene-Ajax

21.00 – Bayern Monaco-Benfica

Classifica gruppo E – Bayern Monaco 10; Ajax 8; Benfica 4; AEK Atene 0.

L’ultimo turno

Ajax-Bayern Monaco

Benfica-AEK Atene