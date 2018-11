Champions League, gruppo F: a 180 minuti dalla fine tutte ancora in gioco

Basterà pareggiare sul campo del Lione al Manchester City di Guardiola per staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions. Non basterà, però, per la matematica certezza del primo posto visto che nel primo confronto tra le due squadre ad avere la meglio è stato l’OL. Hoffenheim e Shakhtar per continuare a sperare negli ottavi dovranno vincere e sperare in un risultato negativo del Lione.

Il programma

21.00 – O.Lione-Manchester City

21.00 – Hoffenheim-Shakhtar Donetsk

Gruppo F, la classifica – Manchester City 9; Olympique Lione 6; Hoffenheim 3; Shakhtar Donetsk 2.

L’ultimo turno

Manchester City-Hoffenheim

Shakhtar Donetsk-Olympique Lione