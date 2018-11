Champions League, gruppo G: Roma-Real Madrid per il primo posto

Basterà un pareggio alla Roma questa sera all’Olimpico contro il Real Madrid per staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Non vale lo stesso discorso per il Real Madrid, che ha perso in trasferta contro il CSKA e nell’ultimo turno affronterà proprio i russi. Entrambe potrebbero comunque già ritrovarsi al turno successivo prima di scendere in campo: se il Viktoria Plzen otterrà un risultato positivo al Luzhniki Stadium, ecco che la sfida dell’Olimpico diventerà determinante solo per l’assegnazione del primo posto.

Il programma

18.55 – CSKA Mosca-Viktoria Plzen

21.00 – Roma-Real Madrid

Gruppo G, la classifica – Roma 9; Real Madrid 9; CSKA Mosca 4; Viktoria Plzen 1.

L’ultimo turno

Viktoria Plzen-Roma

Real Madrid-CSKA Mosca