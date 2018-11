Juventus, Sissoko: “Bianconeri nettamente più forti del Valencia”

L’ex centrocampista della Juventus, Mohamed Sissoko, ha rilasciato un’intervista a TuttoJuve.com in vista della sfida di questa sera all’Allianz Arena tra i bianconeri e il Valencia: “Penso che la Juventus sia più forte del Valencia, è chiaramente la favorita per questa partita ma anche per vincere il campionato e la Champions. Gli spagnoli sicuramente stanno meglio rispetto alla partita dell’andata e vorranno provare a vincere, ma al momento pochi club possono competere contro la formazione di Allegri. Secondo me gli spagnoli cercheranno delle verticalizzazioni veloci e dei micidiali contropiedi. La Juventus, però, partirà in maniera aggressiva e vorrà subito ipotecare il match per non ripetere l’errore fatto contro il Manchester. A mio avviso è una