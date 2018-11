Napoli, Ancelotti incoraggia Kovac: “Al Bayern sempre gli stessi problemi. Tifo per lui”

Nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Stella Rossa, Carlo Ancelotti ha parlato anche dei problemi del Bayern, la squadra da cui è stato esonerato un anno fa: “Credo siano gli stessi problemi che ho vissuto io, sono sempre dalla parte degli allenatori. Auguro a Kovac di fare il meglio possibile: per me non è stato facile, spero lo sia per lui”.