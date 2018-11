Roma-Real Madrid, le formazioni: Zaniolo titolare, Dzeko va in tribuna

C’è ancora Zaniolo contro il Real Madrid: Di Francesco sorprende ancora e schiera il giovanissimo centrocampista alle spalle di Schick, che stasera viene preferito a Dzeko per le condizioni imperfette del bosniaco, assente anche dalla panchina. In difesa rientrano Manolas e Olsen, mentre a centrocampo toccherà ancora a Cristante sacrificarci come mediano al fianco di Nzonzi. Nel Real Madrid spazio a Vazquez nel tridente, con Bale e Benzema, mentre Isco va addirittura in tribuna. A centrocampo c’è Llorente al fianco di Kroos e Modric. Le formazioni ufficiali della gara di seguito:

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Ünder, Zaniolo, El Shaarawy; Schick.

A disposizione: Mirante, Karsdorp, Jesus, Marcano, Santon, Coric, Kluivert.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, M. Llorente, Modric; Vazquez, Benzema, Bale.

A disposizione: Casilla, Mariano, Valverde, Asensio, Ceballos, Vinicius, Javi Sanchez.

Allenatore: Santiago Solari