Non di buon auspicio in vista del match di stasera

Brutto ko per la Roma in Youth League. I giallorossi perdono in casa per 1-6 contro il Real Madrid. La squadra di Alberto De Rossi resta al secondo posto del girone che significherebbe playoff mentre gli spagnoli, a punteggio pieno dopo 5 partite, vanno al turno successivo.

Risultati gruppo G:

CSKA Mosca-Viktoria Plzen 1-1

Roma-Real Madrid 1-6

Classifica

Real Madrid 15

Roma 6

Viktoria Plzen 5

CSKA Mosca 2