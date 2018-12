Risultati Serie A: la Juve ammutolisce il Franchi con Bentancur, Chiellini e CR7: solo un pari tra Spal ed Empoli

Pomeriggio di Serie A intenso ricco di gol quello di oggi, con la Juventus che continua incontrastata il suo cammino battendo la Fiorentina al Franchi con un netto 3-0. A portare in vantaggio i bianconeri è stato Bentancur al 31′ del primo tempo, mentre nella ripresa Chiellini e il solito Ronaldo hanno finito il lavoro.

Match avvincente anche quello tra Spal ed Empoli, che termina con il risultato di 2-2, con i padroni di casa che sono passati in vantaggio al 5‘ con il gol di Kurtic e hanno successivamente subito la rete del pareggio da parte di Caputo al 24′. La squadra di Iachini dopo aver raggiunto gli avversari è riuscita addirittura a passare in vantaggio grazie alla rete di Krunic al 43′, ma nel finale la Spal rimette tutto in equilibrio ancora con Kurtic, siglando il definitivo pareggio.