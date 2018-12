Inghilterra, Southgate: “Evitate le big, vogliamo arrivare alla fase finale”

Il ct dell’Inghiterra Gareth Southgateha commentato il sorteggio relativo ai gironi per Euro2020. Gli inglesi sono stati inseriti nel Gruppo A assieme a Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro e Kosovo: “Abbiamo evitato alcune grandi squadre, ora dovremo farci trovare pronti per le prossime sfide. Quando le squadre meno conosciute sfidano l’Inghilterra hanno grandi motivazioni e l’atmosfera allo stadio può essere molto intensa. Non abbiamo scuse, dovremo farci trovare pronti e fare il nostro dovere. Abbiamo grandi motivazioni per approdare alle fasi finali. L’Inghilterra è tra i paesi organizzatori e dovremo fare in modo di esserci”.