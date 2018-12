Ligue 1, Cornelius rallenta il PSG per la prima volta: 2-2 a Bordeaux

Primo passo falso, se così si può chiamare, in campionato per il PSG. La squadra campione uscente sta letteralmente dominando la Ligue 1, e solamente alla 15^ giornata vede interrompersi l’incredibile striscia di sole vittorie. Ad imporre il pareggio esterno ai capitolini è il Bordeaux, che ferma 2-2 al Matmut-Atlantique la sfrenata corsa di Neymar e compagni. Proprio il brasiliano ha aperto le danze nel primo tempo, venendo raggiunto da Briand ad inizio ripresa. I ragazzi di Tuchel sono tornati avanti poi grazie a Mbappé, salvo poi essere nuovamente ripresi: è firmata Cornelius, ex attaccante dell’Atalanta, la rete che ferma per la prima volta l’iper-potenza transalpina.

Venerdì 30 Novembre

Saint Etienne-Nantes 3-0

Sabato 1 dicembre

Lille-Lione 2-2

Angers-Caen 1-1

Guingamp-Nizza 0-0

Monaco-Montpellier 1-2

Nimes-Amiens 3-0

Domenica 2 dicembre

Tolosa-Dijon 2-2

Marsiglia-Reims 0-0

Rennes-Strasburgo 1-4

Bordeaux-PSG (21)