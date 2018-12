Livorno, Breda: “Stop alibi. Mercato di gennaio? Senza punti tutto inutile”

Il tecnico è motivato per far meglio a partire dalle prossime gare

Roberto Breda, allenatore del Livorno, si è presentato abbastanza abbacchiato in sala stampa dopo il ko dei suoi sul campo del Brescia. Queste le sue dichiarazioni, riprese da Amaranta.it: “Così è difficile perché poi le cose buone fatte anche oggi perdono valore. Dobbiamo essere bravi a non farci prendere dal pessimismo, possiamo ancora venirne fuori ma è necessario darci una mano tutti quanti, ragionare da squadra. l Brescia, è una squadra molto fisica, ha creato poco ma quel poco gli è bastato per vincere una partita che abbiamo condotto noi per ampi tratti. I gol purtroppo però li hanno fatti loro. Non dobbiamo cercare alibi anche se è vero che certi errori purtroppo si ripetono troppo spesso. Mercato di gennaio? Davvero, non ci penso proprio. Ho la testa solo alla prossima partita. Dobbiamo trovare soluzioni e fare punti, altrimenti è tutto inutile”.