Man United, De Gea in bilico: c’è Pickford, pronti 70 milioni per il portiere

Il futuro di David De Gea è in bilico al Manchester United. Il contratto del portiere spagnolo è in scadenza a giugno 2019 ma i Red Devils sono pronti a far scattare l’opzione di rinnovo fino al 2020. Tuttavia la sua permanenza in Inghilterra non è certa e sulle sue tracce ci sono Juventus e PSG. Pertanto lo United si starebbe guardando in giro e come prima opzione per rimpiazzare eventualmente De Gea avrebbe messo Jordan Pickford, portiere dell’Everton e della Nazionale inglese per il quale il club di Old Trafford sarebbe disposto a spendere ben 70 milioni di sterline.