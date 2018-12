Milan, Gattuso sicuro: “Higuain me lo tengo stretto”

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto il tecnico del Milan Gennaro Gattusodopo la vittoria contro il Parma: “Oggi abbiamo subito gol nell’unico tiro nello specchio. Giocare contro questo Parma non è facile, è una squadra fastidiosa e ben messa in campo. Siamo stati bravi a ribaltare il risultato, mi è piaciuto lo spirito perché andare sotto non era facile. Borini ci ha aiutati a sviluppare qualcosa in più. Higuain? Noi abbiamo il dovere di metterlo in condizione di stare meglio perché è il giocatore di maggior qualità che abbiamo assieme a Suso. Ci può dare qualità ed esperienza, me lo tengo stretto e voglio metterlo in condizione di rendere al massimo”.