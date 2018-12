PSV Eindhoven, primo tonfo in campionato per i rivali dell’Inter

Primo stop in campionato per il Psv Eindhoven di Mark van Bommel, prossima avversaria dell’Inter in Champions League, uscita sconfitta per 2-1 dal campo del Feyenoord. I padroni di casa trovano le due reti nel giro di cinque minuti grazie a Nicolai Jorgensen al 28esimo e a Sam Larsson al 33esimo. Steven Bergwijn dimezza le distanze al 72esimo ma non basta al Psv per evitare la prima caduta stagionale in questa Eredivisie.