Serie A, la classifica: Inter seconda, Roma a -5 dal quarto posto

Un punto che forse non fa felice l’Inter, ma nemmeno la Roma. All’Olimpico finisce 2-2 e i nerazzurri agganciano il Napoli in classifica al secondo posto, in attesa del posticipo che vedrà gli azzurri impegnati domani sera, ma scivolano a -11 dalla Juventus. I giallorossi salgono a 20 punti in settima posizione, a cinque punti dalla zona-Champions League.

CLASSIFICA:

Juventus 40

Inter e Napoli* 29

Milan 25

Lazio 24

Torino 21

Roma, Sassuolo e Torino 20

Sampdoria 19

Atalanta* e Fiorentina 18

Cagliari 16

Genoa 15

SPAL 14

Udinese ed Empoli 13

Bologna 11

Frosinone 8

Chievo 2