Ucraina, Shevchenko: “La gente si aspetta tanto da noi”

Grandi aspettative per il ct in vista dei prossimi Europei 2020

Il commissario tecnico dell’Ucraina Andriy Shevchenko ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle qualificazioni per Euro2020: “L’Italia ha avuto il Portogallo in Nations League, ho visto tutt’e due le partite. Sono contento di non essere nello stesso gruppo dell’Italia ma abbiamo preso i lusitani che sono una squadra fortissima nonostante Ronaldo non abbia giocato l’ultima competizione”.

Cosa chiede l’Ucraina da queste qualificazioni?

“La gente si aspetta tanto da noi perchè abbiamo alzato il livello di aspettative. La gente vuole vedere la squadra che si qualifica come noi. Siamo cresciuti molto come squadra, io sono fiducioso che possiamo qualificarci”.

Che girone è quello dell’Italia e che Nazionale dobbiamo aspettarci?

“L’Italia deve affrontare questo girone con fiducia. L’Italia è una Nazionale in crescita, soprattutto vedendo le ultime partite. Manca un po’ nella fase realizzativa però è anche una bella sfida per i giocatori”.