Pallone d’Oro, Modric interrompe 10 anni di dominio del duo Ronaldo-Messi

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi in tutti questi anni non hanno fatto altro che alzare trofei, conquistando titoli sul campo con le proprie squadre e ricevendo numerosi riconoscimenti individuali che hanno portato queste due leggende a consacrarsi definitivamente nel mondo del calcio.

Negli ultimi anni i due si sono divisi 5 Palloni d’Oro a testa, tanto che la consegna del prestigioso trofeo di France Football per gli altri giocatori era solamente una formalità e arrivare al terzo posto era un pò come aver vinto, ma quest’anno ci sono stati dei risvolti interessanti e Luca Modric è stato l’uomo scelto per interrompere un dualismo che per 10 anni c’ha tenuto attaccati ai televisori.

Il croato è stato protagonista al Real Madrid, dove nell’ultima stagione ha conquistato l’ennesima Champions e successivamente ha avuto il valore aggiunto di aver disputato un Mondiale fenomenale con la sua Croazia, che si è dovuta arrendere solamente alla Francia nella finalissima.

Tutti si sono sempre chiesti chi avrebbe potuto mai interrompere una sfida che per tanto tempo ha creato dibattiti su chi fosse il più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo ma l’elemento in più che in questa stagione ha fatto la differenza è stato proprio il Mondiale, che ha dato la possibilità a Modric di esaltarsi, motivo per cui se non ci fosse stata quest’ultima competizione probabilmente sarebbe stato ancora CR7 a ricevere il trofeo, vista la vittoria della Champions con i blancos e quel gol fenomenale in rovesciata contro quella che attualmente è diventata la sua squadra, ovvero la Juventus.

Non si sa cosa accadrà nei prossimi anni e specialmente non sappiamo se il duo Messi-Ronaldo è destinato ad uscire per sempre dalla lista del Pallone d’Oro oppure se questa è stata una semplice interruzione. Ovviamente i tifosi juventini si augurano che già dalla prossima stagione i loro nuovo idolo sia in lizza per tutti i riconoscimenti possibili.