Hong Kong, Italia campione del mondo di bowling: battuti gli Stati Uniti in finale

Nella giornata di ieri l’Italia del bowling ha ottenuto una vittoria importantissima nel campionato mondiale che è andato in scena ad Hong Kong. In un periodo in cui la Nazionale Italiana di calcio non sta più rispettando gli standard di un tempo, abbiamo dimostrato di avere delle doti particolari anche per altri sport.

Parliamo di uno sport che coinvolge a pieno sia gli uomini che le donne. Gli Stati Uniti erano considerati i più forti nel bowling in tempi recenti, ma la vittoria di ieri da parte della nostra Nazionale proprio in finale con i medesimi avversari, potrebbe dirla lunga per il futuro, dove forse il calcio non sarà l’unica passione dell’innumerevole popolo italiano del piccolo schermo.