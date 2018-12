Juve-Inter, 4 tifosi denunciati

Quattro tifosi sono stati denunciati per atti di vandalismo a seguito delle tensioni nel dopo-partita di Juventus-Inter, ieri sera all’Allianz Stadium. Si tratterebbe di due supporter dell’Inter e di due juventini che hanno lanciato oggetti e hanno tentato di scavalcare la recinzione che divide il settore est dalle altre zone. Quarantotto ultrà nerazzurri non hanno potuto entrare nello stadio perché non avevano il biglietto intestato e, in segno di protesta, circa 250 tifosi interisti hanno lasciato gli spalti verso la fine del primo tempo. Il dispositivo di sicurezza della Questura di Torino ha permesso il loro immediato rientro a Milano.