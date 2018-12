Risultati Champions League, disfatta Juventus: perde anche lo United in casa del Valencia

Disfatta per i bianconeri che passano comunque il girone al primo posto

Una serata da dimenticare quella della Juventus che ha perso clamorosamente sul campo dello Joung Boys con il risultato di 2-1. La serata è stata nel segno di Guillaume Hoarau, attaccante francese che questa sera ha dato il meglio di sé contro i bianconeri, realizzando una splendida doppietta e condannando CR7 e compagni alla sconfitta.

Allegri piange comunque con un occhio poiché la sua squadra grazie alla sconfitta del Manchester United per 2-1 in casa del Valencia rimane comunque prima nel girone, anche se in vista degli ottavi ci sarà bisogno di un approccio decisamente diverso da quello odierno. Ecco i risultati della serata.

AJAX-BAYERN MONACO 3-3 (Gruppo E)

13′ e 87′ rig. Lewandowski (B), 62′ e 82′ rig. Tadic (A), 90′ Coman (B), 94′ aut. Süle (B)

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, de Ligt, Wober, Tagliafico; de Jong, van de Beek (78′ Dolberg), Blind; Ziyech, Tadic, Neres (89′ Huntelaar). All. Ten Hag Bayern (4-2-3-1): Neuer; Rafinha, Boateng, Süle, Alaba; Kimmich, Goretzka (89′ Sanches); Gnabry (62′ Thiago Alcantara), Müller, Ribery (71′ Coman); Lewandowski. All. Kovac BENFICA-AEK ATENE 1-0 (Gruppo E)

88′ Grimaldo Benfica (4-3-3): Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo; Semedo, Gedson, Pizzi (59′ Cervi); Rafa Silva (35′ Zivkovic), Joao Felix (77′ Castillo), Seferovic. All. Rui Vitoria Aek Atene (4-3-3): Barkas; Bakakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Hult; Galanopoulos, Cosic, Moran (77′ Galo); Klonaridis (61′ Gianniotas), Ponce, Boyé (68′ Mantalos). All. Ouzounidis MANCHESTER CITY-HOFFENHEIM 2-1 (Gruppo F)

16′ rig. Kramaric (H), 45′ e 61′ Sané (M) Manchester City (4-3-3): Ederson; Laporte, Stones (46′ Walker), Otamendi, Zinchenko (64′ Delph); B Silva (85′ Kompany), Gündogan, Foden; Sterling, Jesus, Sané. All. Guardiola



Hoffenheim (4-4-2): Baumann; Kaderabek, Hubner, Adamas, Brenet (46′ Nelson); Bittencourt (70′ Belfodil), Grillitsch, Geiger (63′ Amiri), Schulz; Kramaric; Joelinton. All. Nagelsmann SHAKTAR DONETSK-LIONE 1-1 (Gruppo F)

22′ Junior Moraes (S), 65′ Fekir (L) Shakhtar (4-2-3-1): Pyatov; Matviyenko, Khocholava (46′ Butko), Kryvtsov, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Marlos (87′ Bolbat), Kovalenko (84′ Kayode), Taison; Junior Moraes. All. Fonseca Lione (3-4-1-2): Lopes; Marcelo, Denayer, Marcal; Tete, Tousart, Aouar, Mendy; Fekir; Traoré (72′ Ndombelé), Depay (81′ Dembelé). All. Genesio VALENCIA-MANCHESTER UNITED 2-1 (Gruppo H)

17′ Soler (V), 47′ aut. Jones (M), 87′ Rashford (M) Valencia (4-4-2): Domenech; Piccini, Ruben Vezo, Diakhaby, Lato (51′ Garay); Soler, Kondogbia, Parejo, Cheryshev (66′ Ferran Torres); Batshuayi, Mina (68′ Rodrigo). All. Marcelino Manchester United (4-3-3): Romero; Valencia, Jones, Bailly, Rojo (46′ Young); Fred (57′ Rashford), Fellaini, Pogba; Mata, Lukaku (69′ Lingard), Pereira. All. Mourinho YOUNG BOYS- JUVENTUS 2-1 (Gruppo H)

30′ rig. e 68′ Hoarau (Y), 80′ Dybala (J) Young Boys (4-3-3): Wolfli; Mbabu, Camara, Benito, Garcia; Sow, Lauper, Aebischer; Ngamaleu, Hoarau, Fassnacht. All. Seoane Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado (23′ Alex Sandro), Bonucci, Rugani, De Sciglio (72′ Dybala); Bentancur, Pjanic (65′ Can), Bernardeschi; Douglas Costa, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri