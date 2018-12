Risultati Europa League, disastro Milan in casa dell’Olympiakos: Gattuso dice addio alla competizione

Una serata intensa quella andata in scena questa sera in Europa League, con il Milan che esce sconfitto duramente dall’Olympiakos con un netto 3-1 che ha tramortito il morale. I rossoneri adesso sono fuori dalla competizione e vedono svanire un obiettivo importante per quanto riguarda questa stagione. Ecco i risultati di quest’ultima giornata della fase a gironi.

Risultati Europa League

Genk-Sarpsborg 4-0

Dinamo Kiev-Jablonek 0-1

Besiktas-Malmo 0-1

Villareal – Spartak Mosca 2-0

Rapid Vienna – Rangers 1-0

Siviglia – Krasnodar 3-0

MOL Vidi – Chelsea 2-2

Paok – BATE Borisov 1-3

Marsiglia – Apollon 1-3

Akhisar – Standard Liegi 0-0

Lazio – Eintracht 1-2

Rennes – Astana 2-0

Olympiakos – Milan 3-1

Lipsia – Rosenborg 1-1

Sporting – Vorskla 3-0

Ludogorets – Zurigo 1-1

Celtic – Salisburgo 1-2

Copenhagen – Bordeaux 0-1

Dudelange – Betis 0-0

Slavia Praga – Zenit 2-0

Arsenal – Qarabag 1-0

Spartak Trnava – Fenerbahce 1-0

Dinamo Zagabria – Anderlecht 0-0