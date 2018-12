Champions League, Juventus-Atletico: per CR7 sarà di nuovo come un derby

Il sorteggio andato in scena questa mattina per quanto riguarda i prossimi ottavi di finale di Champions League ha decretato già una grande sfida. Stiamo parlando di Atletico Madrid e Juventus che si affronteranno a viso aperto per contendersi il passaggio ai quarti. Per i bianconeri questa sarà una sfida intensa, specialmente per Cristiano Ronaldo, arrivato la scorsa estate a Torino per aggregarsi ad Allegri e compagni nella conquista di un trofeo che è ormai diventato maledetto.

CR7 conosce bene gli avversari, basti pensare agli innumerevoli derby giocati con la maglia del Real Madrid proprio contro l’Atletico, tra cui spiccano sicuramente le due finali di Champions, dove i blancos hanno vinto in entrambe le occasioni grazie anche alle prestazioni del 5 volte pallone d’oro.

Proprio per questo motivo l’Atletico Madrid conosce bene l’avversario che sta andando ad affrontare, motivo per cui gli spagnoli presteranno molta a attenzione all’uomo più pericoloso tra i bianconeri, che certamente si sta già leccando i baffi nel pensare di poter andare ancora una volta a segno con degli avversari che rispecchiano bei ricordi per quanto riguarda il suo passato glorioso e vincente e proprio per questo la voglia di ripetersi e affermarsi nuovamente per il portoghese è molto alta.