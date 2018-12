Manchester United-Mourinho, è finita: il club annucia l’addio

José Mourinho lascia la guida del Manchester United. Ed è intorno a quel “lascia” che si scatenano le ipotesi. I rapporti con la dirigenza erano ormai tesissimi dopo il pessimo avvio di stagione dei Red Devils. La società aveva proposto di mettere il mister sotto tutela di un direttore tecnico. Qualcosa che lo Special One non poteva assolutamente accettare. Adesso si attendono di conoscere i termini del divorzio e lla prossima destinazione di uno degli allenatori più divisivi del pianeta calcio.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) 18 dicembre 2018