Maradona lascia la clinica: “Sto bene”

Il Pibe ha rassicurato i fan dopo il ricovero per via di un'emorragia gastrica

Diego Maradona ha lasciato la clinica di Buenos Aires dove era stato brevemente ricoverato per un’emorragia gastrica e ha tranquillizzato i suoi fan, che nella giornata di venerdì lo avevano tempestato di messaggi di sostegno. “Vi siete preoccupati senza motivo” ha scritto su Facebook il Pibe de Oro. Il suo avvocato ha assicurato che tornerà presto ad allenare i Dorados, club di seconda divisione messicana con la quale ha sfiorato la promozione.

Anche per via del ricovero Maradona non farà in tempo a dirigere la sua squadra nella prima partita del campionato, che comincia domenica, ma volerà in Messico tra pochi giorni.