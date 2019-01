Bernardeschi: “Vogliamo la Supercoppa”

Felice per il gol, il terzo stagionale, ma già proiettato alla Supercoppa. “Ora ci aspetta il Milan, sarà una bella partita, in una competizione alla quale teniamo. Vogliamo portare a casa la Supercoppa”, dice Federico Bernardeschi al sito internet della Juventus, dopo il 2-0 sul Bologna e la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Rientrati nella notte dall’Emilia, i bianconeri si stanno allenando alla Continassa: i giocatori utilizzati ieri sera da Allegri sono stati impegnati in un lavoro defaticante. “Sono felice per il gol, ma più per il passaggio del turno”, afferma l’ex viola, a proposito della Coppa Italia. “Non era una partita facile e, dopo la sosta, dovevamo metterci la testa e dimostrare di essere subito pronti”. La partenza per l’Arabia Saudita è prevista per domani, dopo l’allenamento che si svolgerà ancora alla Continassa. Difficile il recupero di Mandzukic, dovrebbe invece rivedersi Cancelo operato a fine 2018 per un problema al menisco mediale interno.