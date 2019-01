Supercoppa Italiana, la Juventus supera il Milan: Cristiano Ronaldo si aggiudica il primo trofeo in bianconero da protagonista

Una grande vittoria quella della Juventus, che in serata ha superato il Milan nella finale di Supercoppa Italiana grazie al solito Cristiano Ronaldo, che al 61′ ha anche realizzato la rete decisiva della gara, concedendo alla squadra di Allegri di portare a casa il trofeo per l’ottava volta nella storia e difendere fino all’ultimo il risultato di 1-0.

Il Milan invece ha giocato una gara basata molto sull’attenzione, cercando di concedere meno occasioni possibili ai bianconeri e riuscendo in qualche occasione a rendersi pericoloso. Purtroppo per Gattuso tutto ciò non è bastato ad evitare una sconfitta che fa molto male, con Higuain che ha manifestato la sua delusione con diversi gesti di stizza nel finale di gara e anche dopo il fischio dell’arbitro, specialmente per un calcio di rigore che se fosse stato concesso avrebbe potuto permettere ai rossoneri di rimettere in equilibrio la situazione.

Alla Juventus il merito di aver conquistato il primo trofeo ufficiale di questa stagione, con CR7 che raggiunge il suo primo obiettivo personale con la maglia bianconera, anche se la strada verso traguardi più importanti è ancora lunga e ricca di insidie.