Super Bowl 2019: sarà New England Patriots – Los Angeles Rams

Saranno New England Patriots e Los Angeles Ramsa contendersi la 53esima edizione del Super Bowl, in programma il 3 febbraio prossimo ad Atlanta.

I primi disputeranno la loro terza finale consecutiva, dopo aver battuto i Kansas City Chiefs col punteggio di 37-31.

I Rams hanno invece sconfitto per 26-23 i New Orleans Saints dopo i tempi supplementari, a coronamento di una battaglia il cui verdetto è stato in bilico sino allo scadere.

New England, che partirà favorita ad Atlanta, vorrà esporre in bacheca il sesto titolo NFL, mentre per il 41enne Brady si tratterà del nono Super Bowl, a fronte del rivale Goff, 24 anni, che disputerà invece la prima finalissima.