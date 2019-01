Calciomercato: il “redivivo” Boateng è del Barcellona

BARCELLONA (SPAGNA) – Il piu sorpreso di tutti sembra essere proprio lui, Kevin-Prince Boateng.

Che salto!

Forse non avrebbe mai pensato di indossare la maglia blaugrana e giocare al “Camp Nou” al fianco di Leo Messi.

Dal Sassuolo al Barca è un bel salto.

A 32 anni è tornato grande

Una sorpresa per questo calciomercato invernale, un premio meritato per il centrocampista ghanese, che a quasi 32 anni e dopo molti infortuni è riuscito a tornare ad alti livelli (15 partite in 5 gol nel girone d’andata con il Sassuolo), quelli espressi soprattutto con la maglia del Milan.

Boateng ha giocato anche in Germania con Herta Berlino, Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte, in Inghilterra con Tottenham e Portsmouth e in Spagna con il Las Palmas.

Martedi pomeriggio la conferenza stampa di presentazione.

“Io sono un giocatore del Barcellona e il miglior giocatore del mondo è Messi. Di tutto il pianeta“, dice Boateng.

La platea dei giornalisti catalani ride.

“Cosa ridete? È la verità, è il miglior giocatore del mondo, di tutti i mondi possibili. lo dimostrano gli ultimi dieci anni. e tutto quello che ha vinto“, aggiunge il centrocampista ghanese.

Prestito e opzione di riscatto

Boateng indosserà la maglia numero 19 del Barcellona.

Dal Sassuolo è arrivato in prestito per 6 mesi (un milione di euro) più opzione di riscatto a 8 milioni di euro.

Debutto prestito domenica prossima nel derby con il Girona.