Denis Suarez vuole solo l’Arsenal. Il Barcellona vorrebbe vendere il centrocampista in questa finestra di mercato, ma il ragazzo vuole solo i Gunners. L’Arsenal, come si legge sul Mundo Deportivo non può permettersi l’acquisto del cartellino durante il mercato di gennaio ed ha messo sul piatto 2 milioni di euro per il prestito fino al termine della stagione.